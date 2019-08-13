Реконструкция пострадавшей от паводка переправы в Иркутской области завершена досрочно

ИРКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Досрочно завершена реконструкция затопленной во время наводнения паромной переправы "Казачья Бадарановка" через реку Уда в Иркутской области, сообщается во вторник на сайте Дорожной службы Иркутской области.
Без паромной переправы жители пяти отдаленных сел не имели полноценного сообщения с районным центром, объездная дорога составляла около 150 км.
"Досрочно завершена реконструкция паромной переправы "Казачья Бадарановка" в Нижнеудинском районе", - говорится в сообщении. Уточняется, что восстановительные работы заняли месяц.
Наводнение полностью затопило оба плавучих причала, разрушило правый припаромок и размыло берег, увеличив ширину реки на 38 метров. Ближайший карьер расположен почти в 100 км от пострадавшего парома, а для отсыпки берега требовалось более 11 тыс. куб. метров скального грунта. Все это продлевало аварийно-восстановительные работы на два месяца.
"Дорожники приняли необычное техническое решение: изменить конструкцию ряжа (часть конструкции парома - прим. ТАСС), развернув его параллельно руслу реки, а не перпендикулярно, как было до летнего паводка. Новое конструктивное решение позволило сократить объемы завозимых грунтов и обеспечить сроки ввода паромной переправы", - уточнили в ведомстве.
Ремонтные работы осложнила вторая волна паводка в Иркутской области - Уда поднялась, и было невозможно вычистить и углубить ее фарватер, пришлось ждать спада уровня воды. "К этим работам группа водолазов и спецтехника приступили уже на завершающем этапе восстановления паромной переправы, когда вода в реке спала и стала прозрачнее", - отметили в дорожной службе.