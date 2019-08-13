Реконструкция пострадавшей от паводка переправы в Иркутской области завершена досрочно

ИРКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Досрочно завершена реконструкция затопленной во время наводнения паромной переправы "Казачья Бадарановка" через реку Уда в Иркутской области, сообщается во вторник на сайте Дорожной службы Иркутской области.

Без паромной переправы жители пяти отдаленных сел не имели полноценного сообщения с районным центром, объездная дорога составляла около 150 км.

"Досрочно завершена реконструкция паромной переправы "Казачья Бадарановка" в Нижнеудинском районе", - говорится в сообщении. Уточняется, что восстановительные работы заняли месяц.