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В Красноярском крае из-за обрушения кирпичной колонны погиб ребенок

Следователи проводят проверку

КРАСНОЯРСК, 13 августа. /ТАСС/. Мальчик погиб на прогулке у дома в поселке Нижний Ингаш Красноярского края, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы ГСУ СК по региону.

"Поступило сообщение о госпитализации в Нижнеингашскую районную больницу восьмилетнего мальчика в тяжелом состоянии, который несмотря на все усилия врачей скончался через несколько часов. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю проводится проверка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером в понедельник двое мальчиков гуляли во дворе дома. Один из них облокотился на кирпичную колонну, державшую козырек подвала, в результате чего она обрушилась на ребенка.

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