Главу томского филиала "Рослесинфорга" задержали по подозрению в растрате 1 млн рублей

ТОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Томской области задержали главу томского филиала ФГБУ "Рослесинфорг" по подозрению в растрате более 1 млн рублей, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального УФСБ.

"Следственным подразделением УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Действующий руководитель томского филиала ("Рослесинфорга") задержан и помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что с ноября 2017 по ноябрь 2018 года по решению руководителя организации одному из его заместителей, который не выполнял свои обязанности и жил за пределами региона, регулярно выплачивалась зарплата. Сумма ущерба, причиненного бюджету учреждения, составила более 1 млн рублей.

По данным сайта ФГБУ "Рослесинфорг", главой учреждения является Николай Брюханов.