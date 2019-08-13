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Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Барнауле

Пассажирская "ГАЗель" столкнулась с Lexus 460

БАРНАУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали при столкновении пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в Барнауле, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Пассажирская "ГАЗель" не выдержала безопасную дистанцию и совершила столкновение с впереди движущимся автомобилем Lexus 460, который в результате опрокинулся. Три пассажира микроавтобуса получили телесные повреждения, но не очень серьезные. Их увезли в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что сообщение о ДТП поступило в 12:10 (08:10 мск). По данному факту проводится проверка.

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