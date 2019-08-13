Энергетики приступили к ремонту поврежденных после взрывов ЛЭП в Красноярском крае

ТАСС, 13 августа. Ремонтные бригады компании "Россети Сибирь" (МРСК Сибири) приступили к ремонту линий электропередачи (ЛЭП) в Ачинском районе Красноярского края, поврежденных в результате серии взрывов на арсенале воинской части. Об этом сообщили во вторник ТАСС в компании.

В администрации города Ачинска 10 августа сообщили, что взрывы на военном складе стали причиной повреждений двух ЛЭП, однако аварийные бригады на тот момент не могли приступить к восстановительным работам, так как данный участок еще не был разминирован. По данным "Россети Сибирь", были повреждены две основные линии выдачи мощности с ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината "Русала", которые также являются резервными линиями для подачи электроэнергии в Ачинск.

"Энергетики "Россети Сибирь" приступили к проведению аварийно-восстановительных работ в Ачинском районе. <…> Территория в месте нахождения воздушных линий электропередачи 110 кВ "Назаровская ГРЭС - ТЭЦ АГК" очищена от снарядов и их остатков - военными проведено разминирование", - сказал собеседник агентства, добавив, что предстоит отремонтировать 5 км ЛЭП.

В ремонтных работах будет задействовано пять аварийно-восстановительных бригад. Проведение работ согласованно с региональным ГУ МЧС.