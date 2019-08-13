Глава МЧС проверил работу спасателей по тушению лесных пожаров в Иркутской области

"Глава МЧС России и представители центрального аппарата министерства прибыли в Усть-Кутский район, который является одним из наиболее пострадавших от огня районов Иркутской области. После облета территории, на которой действуют лесные пожары, они проинспектировали работу аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС России", - сообщили в министерстве.

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев проинспектировал работу уральских спасателей на крупном лесном пожаре в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

В настоящее время в районе в связи с ухудшением лесопожарной обстановки работает 100 человек личного состава спасательного центра. "Благодаря помощи уральских спасателей наземной сводной группировке специалистов лесоохраны и десантников ФГУП "Авиалесоохрана" был локализован крупный пожар, действующий в труднодоступной местности, были проложены минерализованные полосы, произведена опашка, возведены окопы, для остановки фронта сильного пожара применен также частичный отжиг. Ведется круглосуточный мониторинг кромки пожара, дотушивание мелких и средних очагов горения для предотвращения их дальнейшего распространения", - отметили в министерстве, добавив, что было обработано более 15 тыс. метров кромки лесного пожара.

Глава МЧС России высоко оценил работу аэромобильной группировки на сложном участке и на месте пообщался со спасателями. Кроме того, в ходе встречи с министром врио замминистра лесного комплекса Иркутской области Роман Герасимов поблагодарил за работу авиацию МЧС России, с помощью которой существенно снижена интенсивность горения лесов и локализована большая часть пожаров.

Площадь природных пожаров в Иркутской области, по данным на утро вторника, составляет более 774 тыс. га. Очаги находятся на севере области, где продолжительное время не было осадков. Накануне в некоторых из этих районов пошли дожди.