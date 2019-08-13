Орнитологи в Красноярском крае впервые установили GPS-датчики на краснокнижных скоп

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Орнитологи в Саяно-Шушенском заповеднике впервые окольцевали скоп, рыбоядных птиц, внесенных в Красную книгу РФ, установив на них GPS-GSM-трекеры для сбора данных об их миграции и местах зимовок, сообщается во вторник на сайте заповедника.

В последнее десятилетия численность краснокнижных скоп, по данным ученых, уменьшается. Исследователи считают, что птицы по непонятным причинам гибнут во время миграции и на местах зимовок. В ходе проекта планируется выяснить причины сокращения популяции рыбоядных скоп, которые являются индикатором состояния водных экосистем.

"Орнитологи совместно с заповедными специалистами обследовали наиболее подходящие для гнездования скопы участки заповедника и его охранной зоны <...> и, впервые за историю исследования этого вида в заповеднике, окольцевали птиц и установили на них GPS-GSM-трекеры, которые позволят в режиме реального времени отследить миграционные пути и места зимовок птиц", - говорится в сообщении. В целом орнитологи планируют установить не менее 30 трекеров на птиц, обитающих на территории от Уральских гор до Камчатки.

Саяно-Шушенский заповедник стал первым заповедником, где в рамках исследовательского проекта по изучению путей миграции окольцевали скоп. В нем ежегодно гнездятся 8-10 пар, для участия в проекте орнитологи пометили трех. Данные о координатах птиц начнут поступать во время миграции, когда скопы окажутся в зоне действия мобильной связи. Пока птицы находятся в заповеднике.

Государственный природный биосферный заповедник "Саяно-Шушенский" расположен на юге Красноярского края. Площадь заповедника более 390 тыс. га. На его территории обитают краснокнижный лесной северный олень, ирбис, манул и 17 краснокнижных видов птиц, включая скопу.