Пожары в Иркутской области в 2019 году уничтожили 1,5 млн га леса

"С начала пожароопасного сезона в Иркутской области произошло более 1 тыс. лесных пожаров и полностью выгорело уже почти 1,5 млн га леса", - сказал Сокол.

ИРКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Площадь лесов, уничтоженных огнем в 2019 году, в Иркутской области приближается к 1,5 млн га, сообщил во вторник председатель Законодательного собрания Сергей Сокол на совещании по теме лесных пожаров.

Он отметил, что большую долю от общей площади лесных пожаров составляют очаги, которые находятся в так называемой зоне контроля, то есть в труднодоступных местах, и не тушат из-за экономической нецелесообразности.

По данным на утро вторника, площадь природных пожаров в Иркутской области составляет 774,2 тыс. га. Пожары на площади почти 676 тыс. га находятся в зоне контроля. Леса горят в северных районах области, где продолжительное время не было осадков. Накануне на некоторых из этих территорий пошли дожди.

В 2018 году в Иркутской области был зарегистрирован 631 лесной пожар на площади 74 тыс. га, в 2017 году произошел 1 тыс. 61 пожар на площади 235 тыс. га.