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Лесные пожары в России

В Бурятии открылся обучающий лагерь для добровольцев по борьбе с природными пожарами

Его участников научат работать с пожарным оборудованием и ознакомят с вопросами, касающимися личной безопасности

УЛАН-УДЭ, 13 августа. /ТАСС/. Лагерь для пожарных-добровольцев Сибири и Дальнего Востока, которые ведут борьбу с лесными пожарами, начал работу в Кабанском районе Республики Бурятия. Об этом сообщил во вторник ТАСС командир организации "Добровольческий корпус Байкала" Андрей Бородин.

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"Порядка 25 добровольцев принимают участие, лагерь продлится до пятницы. Они будут проходить обучение по теории и практике тушения пожаров, научатся работать с информационными ресурсами, им предстоит познакомиться с пожарным оборудованием - ранцевыми лесными огнетушителями, мотопомпами, пожарными рукавами. Еще одно направление - все вопросы, касающиеся безопасности: необходимость прививок, подготовка спецодежды, проведение аварийно-спасательных работ", - рассказал Андрей Бородин. Он добавил, что лагерь проходит в рамках реализации президентского гранта "Байкальский патруль".

По словам Бородина, образовательная программа также включает работу со средствами связи, в том числе, рациями и ориентирование на местности. "Волонтеры разделятся на группы и отправятся искать спрятанные предметы по полученным координатам, когда они их найдут, им нужно будет передать данные руководителю и собрать из разрозненных кусочков целое", - рассказал об одном из заданий Бородин.

Организаторы лагеря рассчитывают, что в перспективе прошедшие обучение волонтеры станут организаторами противопожарных формирований. "Если они вокруг себя будут собирать добровольцев, то мы будем готовы оказать им материальную и организационную помощь. Мы эту идею [создания лагеря] изначально разрабатывали с российским отделением Greenpeace, в прошлом году провели тестовый лагерь. В этом году проводим этот лагерь самостоятельно", - сказал Бородин.

Автономная некоммерческая организация "Добровольческий корпус Байкала" выполняет функции ресурсного центра по поддержке добровольных лесных пожарных в Сибири и на Дальнем Востоке. Задача центра - создать устойчивые организации добровольцев, которые смогут оказывать содействие в оперативном тушении природных пожаров, проводить активную профилактическую работу с населением.

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