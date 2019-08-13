В Бурятии открылся обучающий лагерь для добровольцев по борьбе с природными пожарами

УЛАН-УДЭ, 13 августа. /ТАСС/. Лагерь для пожарных-добровольцев Сибири и Дальнего Востока, которые ведут борьбу с лесными пожарами, начал работу в Кабанском районе Республики Бурятия. Об этом сообщил во вторник ТАСС командир организации "Добровольческий корпус Байкала" Андрей Бородин.

"Порядка 25 добровольцев принимают участие, лагерь продлится до пятницы. Они будут проходить обучение по теории и практике тушения пожаров, научатся работать с информационными ресурсами, им предстоит познакомиться с пожарным оборудованием - ранцевыми лесными огнетушителями, мотопомпами, пожарными рукавами. Еще одно направление - все вопросы, касающиеся безопасности: необходимость прививок, подготовка спецодежды, проведение аварийно-спасательных работ", - рассказал Андрей Бородин. Он добавил, что лагерь проходит в рамках реализации президентского гранта "Байкальский патруль".

По словам Бородина, образовательная программа также включает работу со средствами связи, в том числе, рациями и ориентирование на местности. "Волонтеры разделятся на группы и отправятся искать спрятанные предметы по полученным координатам, когда они их найдут, им нужно будет передать данные руководителю и собрать из разрозненных кусочков целое", - рассказал об одном из заданий Бородин.

Организаторы лагеря рассчитывают, что в перспективе прошедшие обучение волонтеры станут организаторами противопожарных формирований. "Если они вокруг себя будут собирать добровольцев, то мы будем готовы оказать им материальную и организационную помощь. Мы эту идею [создания лагеря] изначально разрабатывали с российским отделением Greenpeace, в прошлом году провели тестовый лагерь. В этом году проводим этот лагерь самостоятельно", - сказал Бородин.

Автономная некоммерческая организация "Добровольческий корпус Байкала" выполняет функции ресурсного центра по поддержке добровольных лесных пожарных в Сибири и на Дальнем Востоке. Задача центра - создать устойчивые организации добровольцев, которые смогут оказывать содействие в оперативном тушении природных пожаров, проводить активную профилактическую работу с населением.