Жители Красноярского края после взрывов на арсенале получили помощь на 5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 13 августа. /ТАСС/. Жители Ачинска и Ачинского района (Красноярский край), где на военном складе произошли взрывы боеприпасов, получили материальную помощь из краевого бюджета на 5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства со ссылкой на министра социальной политики региона Ирины Пастуховой.

"На сегодняшний день рассмотрено 489 заявлений от жителей пострадавших территорий. По ним уже перечислено порядка 5 млн рублей из краевого бюджета. Еще 370 заявлений находятся на рассмотрении", - цитирует пресс-служба Пастухову.

Помощь в размере 10 тыс. рублей на человека выплачивается в соответствии программой "Развитие системы социальной поддержки граждан".

Также, по распоряжению губернатора региона Александра Усса, пострадавшие получат от 20 до 50 тыс. рублей на семью при повреждении имущества. Восстановлением жилого фонда будут заниматься краевые власти совместно с Минобороны РФ. Ранее Усс заявил, что владельцы полностью сгоревших восьми домов получат компенсацию от Министерства обороны.