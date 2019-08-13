Бывшего главу красноярского крайкома КПСС Павла Федирко похоронили на Аллее Славы

КРАСНОЯРСК, 13 августа. /ТАСС/. Бывшего первого секретаря крайкома КПСС Павла Федирко, руководившего Красноярским краем с 1972 по 1987 год, похоронили в Красноярске на Аллее Славы на кладбище Бадалык, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Похоронили на Аллее Славы на Бадалыке", - сказал собеседник агентства.

На церемонию прощания, которая состоялось в Большом концертном зале краевой филармонии, пришли более 2 тыс. человек.

"Павел Стефанович возглавлял край полтора десятка лет, и это время недаром называют эпохой Федирко. Павел Стефанович привил красноярцам уверенность в своих силах, страсть к масштабу и высокому полету. Благодаря этому духу Красноярский край и сегодня является одним из лидирующих регионов в нашей стране. Его имя, конечно, будет увековечено, на этот счет есть много предложений. И одно из них - назвать Октябрьский мост в Красноярске именем Павла Стефановича Федирко", - сказал на церемонии губернатор края Александр Усс.

Роль Федирко

Федирко родился в Краснодарском крае 13 сентября 1932 года, работал в Норильске и Игарке. В 1972 года стал первым секретарем Красноярского крайкома КПСС.

Под его руководством в крае заработали десятки новых предприятий. Среди них - Ачинский нефтеперерабатывающий завод, Дивногорский завод низковольтной аппаратуры, "Крастяжмаш", Минусинский электротехнический комплекс, "Крамз", Сосновоборский завод автомобильных прицепов, "Сибволокно", Березовский угольный разрез. Были построены аэропорты Емельяново и Черемшанка. Продолжали развиваться города Шарыпово, Кодинск, Сосновоборск, Талнах, Лесосибирск и Саяногорск. Появились новые микрорайоны в Красноярске, множество культурных объектов, в том числе театр оперы и балета.

С 1999 года был заместителем губернатора, в 2001-2004 годах - представителем администрации Красноярского края в Совете Федерации.

Федирко умер 9 августа в одной из больниц города. В сентябре ему должно было исполниться 87 лет. Последние годы жил в Москве.