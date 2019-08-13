Росприроднадзор призывает защитить заповедники Прибайкалья от перехода лесных пожаров

ИРКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Сопредельные с заповедниками Иркутской области территории необходимо исключить из зон, где за лесными пожарами ведется только космический мониторинг, чтобы защитить заповедные леса от перехода на них огня. Об этом сообщила во вторник руководитель регионального управления Росприроднадзора Оксана Курек на совещании в Законодательном собрании по теме лесных пожаров.

"Необходимо пересматривать локальные нормативно-правовые документы министерства [лесного комплекса Иркутской области] и исключать территории, сопредельные с заповедниками, из зон только контроля. На данных территориях необходимо приступать к тушению [лесных пожаров], в противном случае нарушается режим охраны заповедников федерального значения", - отметила Курек.

Она привела в пример лесной пожар в заповеднике "Витимский", который возник из-за перехода огня с сопредельной территории Бодайбинского лесничества. "Возник на сопредельной территории пожар. <...> Комиссией по ЧС в том числе было принято решение о том, что данный пожар не подлежит тушению. Пожар стал распространяться в сторону заповедных лесов, в связи с чем сотрудники заповедника, не имея полномочий, были вынуждены переходить на территорию лесничества и своими силами осуществлять тушение. Причем рядом находится водный объект, и доставлять можно было воду из него, то есть не на таком далеком расстоянии находится вода. И сотрудники заповедника самостоятельно боролись с огнем на чужой территории", - сказала Курек.

Она пояснила, что в апреле 2019 года Министерство лесного комплекса Иркутской области издало распоряжение, в соответствии с которым сопредельная с Витимским заповедником территория почти полностью, за исключением земель, примыкающих к населенным пунктам, относится к зоне, где пожары обнаруживают исключительно с помощью средств космического мониторинга. Кроме того, был издан приказ, которым большая часть Бодайбинского лесничества отнесена к зоне контроля лесных пожаров, где тушение может прекращаться или приостанавливаться в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение превышают возможный ущерб.

Государственный природный заповедник "Витимский" находится в Саяно-Байкальской горной области на 240 км выше города Бодайбо по течению реки Витим. Площадь заповедника - более 585 тыс. га. Речная сеть заповедника относится к бассейну Северного Ледовитого океана, на охраняемой территории большое количество озер - особую научную и культурную ценность представляет озеро Орон.

Пожар в Витимском заповеднике возник в начале августа. 4 августа его начали тушить авиапожарные ФБУ "Авиалесоохрана". 11 августа очаг локализовали на площади 2,5 тыс. га. Всего в Иркутской области, по данным на утро вторника, природные пожары действуют на площади 774,2 тыс. га.