Компании на севере Омской области откажутся от газа в пользу местного населения

ОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Компании и организации, ведущие деятельность в Знаменском, Тарском и Тевризском районах Омской области, где из-за истощения Тевризского газоконденсатного месторождения в сильные морозы в начале 2019 года было ограничено газоснабжение, будут переведены на альтернативные источники тепла с нового отопительного сезона. Как сообщил во вторник ТАСС министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Вадим Марыгин, эта мера позволит полностью обеспечить газом население трех районов.

В начале февраля из-за сильных холодов потребление газа в этих районах выросло в полтора-два раза. Истощенное Тевризское месторождение не могло компенсировать выросшее потребление, из-за чего в газопроводах стало падать давление. Чтобы избежать аварийной ситуации, власти региона отключили от газоснабжения промышленные предприятия и 345 потребителей, у которых были альтернативные источники отопления.

"У нас газодобыча по этому месторождению упала фактически на 50% - до 3-3,5 млн кубометров в год. Это позволяет обеспечить газом жителей, но не позволяет обеспечить юридические лица. Соответственно юридическим лицам со стороны "Тевризнефтегаза" (газодобывающая компания - прим. ТАСС) направлены уведомления по возможности изыскания альтернативных источников [отопления]", - сказал Марыгин.

Он добавил, что эта мера коснется и муниципальных предприятий, в частности, знаменской центральной районной больницы и здания тарского центра детского творчества. "По дому культуры [тарскому центру детского творчества] - мы сейчас занимаемся его переводом на электрическое отопление, уже разработали проект. Наша основная задача - обеспечить теплом жителей", - подчеркнул министр. В пресс-службе Минэнерго ТАСС пояснили, что компании рассматривают возможность перехода на электрическое отопление, а также мазут и уголь в качестве топлива для котельных.

В Знаменском, Тарском и Тевризском районах Омской области в общей сложности проживают около 70 тыс. человек, при этом около 40 тыс. - в районных центрах. В Таре централизованное отопление обеспечивают три котельные, которые в ноябре 2018 года были переведены с газа на мазут, газом отапливаются частные домовладения.