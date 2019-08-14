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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Около 80 жителей пострадавшей от взрывов Каменки остаются в пунктах размещения

В администрации Ачинского района отметили, что в деревню постепенно возвращаются люди

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Семьдесят девять жителей пострадавшей от взрывов на военном складе деревни Каменка находятся в пункте временного размещения (ПВР) в поселке Малиновка Ачинского района Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе администрации Ачинского района.

После серии взрывов 9 августа из деревни эвакуировались более 1,2 тыс. жителей, большинство из них разместились у родственников. В Малиновке был развернут ПВР.

"79 человек, в том числе 19 детей, находятся у нас в ПВР", - рассказал собеседник агентства и отметил, что в Каменку "постепенно возвращаются люди".

Первые взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб, еще 14 пострадали, шестеро были госпитализированы. Из населенных пунктов и нескольких микрорайонов Ачинска, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, были эвакуированы более 16 тыс. человек.

Повторные взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Тогда пострадали 18 человек, семь из которых были госпитализированы.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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