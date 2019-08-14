В Кузбассе задержали мужчину, подозреваемого в поджоге полицейского

КЕМЕРОВО, 14 августа. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге кузбасского полицейского, который попал в больницу с ожогами после вызова на семейный конфликт в поселке Елань Кемеровской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

"Подозреваемый задержан, он был найден в городе Осинники у родственников. В настоящий момент он находится в больнице под наблюдением врачей и сотрудников полиции, так как у него тоже есть термические ожоги [после пожара]", - сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Ранее стало известно, что полиция проводила проверку, устанавливая, при каких обстоятельствах кузбасский полицейский попал в больницу с ожогами после вызова на семейный конфликт. Сообщалось, что, когда прибывшие по сигналу сотрудники полиции попытались задержать семейного дебошира, он облил легковоспламеняющейся жидкостью себя, мебель в доме и участкового. Затем поджог себя. По данным МЧС, инцидент произошел в частном доме, пожар полностью уничтожил жилые помещения и кровлю дома, площадь возгорания составила порядка 70 кв. метров.