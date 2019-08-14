Альпинист из Иркутска погиб при спуске с пика Победы в Киргизии

ТАСС, 14 августа. Альпинист Сергей Войличенко из Иркутска погиб во время спуска с пика Победы - высочайшей точки Тянь-Шаня на границе Киргизии и Китая. Об этом в среду ТАСС сообщили в иркутской секции альпинизма.

"Несчастный случай произошел 12 августа во время спуска с пика Победы на высоте 6,4 тыс. метров. Место падения альпиниста находится ниже на 300 метров", - сказал собеседник агентства.

В среду альпинисты из группы, в которую входил Войличенко, попытаются подойти к месту его падения. "Работу отряда затрудняет тяжелый рельеф, объективная лавиноопасность места падения и погода", - отмечается на сайте секции.

Пик Победы - один из самых северных 7-тысячников в мире. Его высота - 7439 метров. Восхождение на пик дает право на получение почетного в альпинизме звания "Снежный барс".