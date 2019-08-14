Первые четыре семьи из пострадавшего от паводка Тулуна купили новое жилье

ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Первые четыре семьи из наиболее пострадавшего от наводнения Тулуна приобрели новое жилье, сообщается в среду на сайте администрации города.

"По информации Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, <…> оплачены свидетельства на жилые помещения четырьмя семьям [численностью 19 человек] на сумму 12,45 млн рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего сертификаты на жилье оформлены и выданы 355 семьям численностью 927 человек на общую сумму на сумму 855,37 млн рублей.

Ранее сообщалось, что люди, утратившие жилье в результате стихийного бедствия, могут получить сертификат на жилье, выбрав, оставаться им в Тулуне, перебраться на другую территорию в области или уехать в другой регион России.

Город Тулун наиболее пострадал от волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров и в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.