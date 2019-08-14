Суд заключил под стражу главу томского "Рослесинфорга", обвиняемого в растрате 1 млн руб.

ТОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд Томска заключил под стражу руководителя томского филиала федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "Рослесинфорг" Николая Брюханова, обвиняемого в растрате 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил избрать в отношении Брюханова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал судья.

В отношении главы томского "Рослесинфорга" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Брюханов частично признал свою вину по обвинению в растрате.

Ранее сообщалось, что, как установили сотрудники регионального УФСБ, с ноября 2017 по ноябрь 2018 года по решению Брюханова одному из его заместителей, который не выполнял свои обязанности и жил за пределами региона, регулярно выплачивалась зарплата. Сумма ущерба, причиненного бюджету учреждения, составила более 1 млн рублей.