{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд заключил под стражу главу томского "Рослесинфорга", обвиняемого в растрате 1 млн руб.

Николай Брюханов частично признал свою вину

ТОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд Томска заключил под стражу руководителя томского филиала федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "Рослесинфорг" Николая Брюханова, обвиняемого в растрате 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил избрать в отношении Брюханова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал судья.

В отношении главы томского "Рослесинфорга" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Брюханов частично признал свою вину по обвинению в растрате.

Ранее сообщалось, что, как установили сотрудники регионального УФСБ, с ноября 2017 по ноябрь 2018 года по решению Брюханова одному из его заместителей, который не выполнял свои обязанности и жил за пределами региона, регулярно выплачивалась зарплата. Сумма ущерба, причиненного бюджету учреждения, составила более 1 млн рублей.

Теги
РоссияТомская область
Массовый спорт
Забайкалье соберет около 600 участников Международных детских игр
Открытие соревнований состоится 20 августа на читинском стадионе "Юность"
Читать полностью