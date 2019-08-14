В пострадавшем от паводка Нижнеудинске определили участки под строительство жилья

"По поручению <…> Виталия Мутко в городе Нижнеудинске, сильно пострадавшем от паводков этим летом, определено пять площадок под жилую застройку общей площадью 121,6 га", - сказал в пресс-службе.

ТАСС, 14 августа. Власти определили пять площадок под строительство индивидуальных и многоквартирных домов в городе Нижнеудинске Иркутской области, который пострадал во время наводнения. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вице-премьера РФ, главы правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталия Мутко.

Дома будут строить в микрорайонах Восточный и Горный, на улицах Чапаева, Снежная, Восточный переезд. Участок в микрорайоне Восточном планируется передать застройщику до 25 августа. Компании, которые будут строить на остальных площадках, сейчас определяют. Участки максимально удалены от зон затопления.

По данным пресс-службы, в Нижнеудинске во время наводнения пострадало более 3 тыс. жилых помещений, в том числе несколько десятков многоквартирных домов. Ранее сообщалось, что в городе решено не переносить исторический центр из зоны затопления. Для его сохранения к 2021 году построят защитные инженерные сооружения на реке Уде.

Нижнеудинск, где проживают около 34 тыс. человек, расположен в 500 км от Иркутска на берегу реки Уда, которая из-за продолжительных дождей в конце июня вышла из берегов и подтопила город.