Новосибирские археологи обнаружили на Алтае имитирующее лодку погребение

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили при раскопках памятника эпохи переселения народов (IV-VII века) в Курайской долине в Республике Алтай детскую погребальную колоду (древний аналог гроба, выдолбленный из цельного ствола дерева) в форме лодки, сообщил журналистам старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Евгений Богданов.

"Вот буквально недавно мы нашли такую погребальную колоду ребенка, у которой подработан нос (выполнен в форме носа лодки - прим. ТАСС). Мы считаем, что это имитация лодки", - сказал Богданов.

По его словам, подобный способ погребения нетипичен для проживавших в этих краях кочевников, особенно если учесть, что рядом нет крупных водоемов. Голова погребенного располагалась в носовой части лодки, ноги в кормовой. Погребение было обложено камнями, причем принесенными откуда-то извне.

По словам Богданова, возможное объяснение нехарактерному для обитавших в этих местах народов способу погребения заключается в том, что памятник, располагающийся в Курайской котловине, относится к III-V векам - времени Великого переселения народов, когда культуры смешивались, заимствовали друг у друга традиции и обряды. Кочевники, жившие в Курайской степи, могли перенять у кого-то и такой погребальный обряд.

Помимо необычного захоронения, ученые обнаружили еще ряд погребений, в которых нашли следы красной краски на человеческих черепах в области носа и лба. Такие следы уже встречались археологам ранее и считалось, что использование краски - часть погребального обряда. Однако, при раскопках в Курайской степи ученые нашли шелковую ткань, покрывавшую лицо умершего. "Вполне возможно, что это следы этой самой грубо выкрашенной ткани", - отметил Богданов.

Он пояснил, что погребение, на котором проводили раскопки, расположено на подмываемом водой обрывистом берегу реки. Памятник находится в аварийном состоянии, в ближайшие годы часть берега вместе со всеми артефактами может обрушиться в реку и будет потеряна. Поэтому археологи стремятся провести раскопки там как можно скорее.