Вторая очередь реконструкции клиники Мешалкина потребует почти 8 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Завершение реконструкции созданного в конце 50-х годов прошлого столетия новосибирского научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения (клиники им. Е. Н. Мешалкина), крупного научного, клинического и образовательного учреждения Минздрава РФ, где выполняют все виды операций на сердце, потребует почти 8 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-служба клиники.

Правительство РФ приняло решение о реконструкции клиники в 2003 году. Из-за масштабности проекта ее разделили на две очереди, не являющихся самодостаточными. Первая из них была завершена в 2013 году.

"Центром была подготовлена и передана в Министерство здравоохранения Российской Федерации вся необходимая документация для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений. Планируемый срок реализации программы - 2019-2023 гг., планируемый объем субсидии за счет средств федерального бюджета - 7 834 157,8 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Планы реконструкции

В план работ входит реконструкция радиологического корпуса, в частности, установка компактного ускорителя на роботе, который облучает до 30 раз точнее, чем другие линейные ускорители. Это исключает повреждение здоровой ткани. Ускоритель позволяет выполнять радиохирургическое и гипофракционное лечение опухолей головного и спинного мозга.

"Данная технология не представлена в Сибири. Ее применение в рамках проекта реконструкции обеспечит реализацию передовых мировых технологий в области онкологии, нейрохирургии, включая функциональную нейрохирургию, терапию не опухолевых заболеваний (АВМ), терапию первичных и вторичных опухолей, проведение научных изысканий (клинические апробации, гранты, статьи, научные исследовательские работы), и как результат - возможность предоставления эксклюзивных высокотехнологичных медицинских услуг пациентам", - говорится в сообщении.

Реконструкция цокольного этажа правого крыла главного корпуса позволит разместить гибридную операционную нейрохирургического и онкологического профиля под контролем мощного (напряженностью магнитного поля 3 Тесла) магнитно-резонансного томографа, которая позволит проводить удаление опухолей головного мозга под интраоперационным обновлением навигационных данных, проводить неинвазивную хирургию тела, центральной нервной системы, головы и хирургическое лечение пациентов с дистониями, паркинсонизмом, эпилепсией. Эта технология также не имеет аналогов в России.

Также планируется строительство нового 8-этажного лечебного корпуса для пациентов онкологического, нейрохирургического и кардиохирургического профиля с отделением медицинской реабилитации. Второй новый 8-этажный корпус будет детским (от 0 до 15 лет), с возможностью совместного пребывания с родителями и опекающими лицами.