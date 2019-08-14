Новосибирский вуз построит 17-этажное общежитие в центре города

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) построит в центре Новосибирска 17-этажное общежитие площадью более 9 тыс. кв. метров на 403 места. Первых студентов в общежитие заселят летом 2021 года, сообщила в среду пресс-служба вуза.

"Новосибирский государственный университет экономики и управления получил от Минобрнауки РФ целевую субсидию на строительство нового общежития. 17-этажное здание на 403 места общей площадью 9133 кв. м будет располагаться на углу ул. Фрунзе и ул. Ломоносова около 2-го учебного корпуса университета", - говорится в сообщении.

Объявлен конкурс на выбор генерального подрядчика строительства, работы начнутся осенью. Помимо жилых комнат, в новом здании будут располагаться зоны отдыха, комнаты для самостоятельных занятий и спортивная инфраструктура.

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) основан в 1967 году как Новосибирский институт народного хозяйства. Статус университета получил в 2004 году. Вуз реализует образовательные программы среднего профессионального и высшего образования. Основные направления подготовки - экономика, менеджмент, социология, юриспруденция, экономическая безопасность и др. В составе НГУЭУ пять факультетов и 29 кафедр.