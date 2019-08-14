Военные ЦВО получили партию противотанковых ракетных комплексов "Фагот"

ТАСС, 14 августа. Около 100 единиц противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот" поступили в подразделения Центрального военного округа (ЦВО). Комплексы будут задействованы на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"Около 100 единиц противотанковых ракетных комплексов второго поколения "Фагот" поступили на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа, дислоцированных в Омской области и Алтайском крае. Боевую мощь нового вооружения военнослужащие ЦВО апробируют на стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", - говорится в сообщении.

Переносной противотанковый ракетный комплекс с полуавтоматическим наведением предназначен для поиска, наблюдения и поражения неподвижных и движущихся со скоростями до 60 км/ч целей. Он способен уничтожить бронированные цели, а также вертолеты и огневые точки противника на дальностях до 4 км. Благодаря модификации пусковой установки комплекс возможно разместить также на БМП-2М.

Пусковая установка оснащена тепловизором с дальностью наведения до 2500 м, используемая ракета 9М113М "Конкурс" калибра 135 мм с кумулятивной боевой частью имеет бронепробиваемость до 800 мм.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в сентябре на полигоне Донгуз планируется провести учения "Центр-2019", направленные на отработку задач по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. На маневры приглашены воинские контингенты стран Шанхайской организации сотрудничества. Эти учения станут главной проверкой боеготовности российской армии в 2019 году и впервые пройдут не только на территории России, но и на полигонах других стран Организации Договора о коллективной безопасности.