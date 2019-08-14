В Богучанском районе Красноярского края потушены все пожары

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Все природные пожары потушены в Богучанском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Ликвидированы все пожары в Богучанском районе Красноярского края. Борьба с огнем велась непрерывно, авиация работала весь световой день. Ежесуточно на ликвидацию пожаров в тайге привлекалась более 1 тыс. человек", - сообщили в МЧС.

МЧС выводит группировку сил. Первой к месту дислокации отправилась группировка Кемеровской области. "До конца недели планируется завершить вывод всех группировок МЧС России в Богучаны и их убытие на места дислокации", - сообщили в министерстве.

На месте пожаров в Богучанском районе, помимо наземной красноярской группировки, работали пожарно-спасательные гарнизоны из Хакасии, Кемеровской, Омской, Томской областей и Алтайского края.

В настоящее время на местах пожаров работают добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей - они занимаются профилактикой предупреждения пожаров, оказывают адресную помощь населению.

"Ведется работа по установке причин возникновения лесных пожаров во всех районах, где произошли массовые возгорания лесов. Сотрудники МЧС принимают участие в работе следственно-оперативных групп, которые, в соответствии с действующими методиками, определяют источники и причины возгорания", - отметили в министерстве.