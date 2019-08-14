Число задымленных из-за пожаров населенных пунктов в Сибири сократилось до 11

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Количество населенных пунктов Красноярского края и Иркутской области, задымленных из-за лесных пожаров, за пять дней сократилось с 36 до 11. Об этом в среду сообщает пресс-служба Минприроды России.

"На 13 августа задымленность отмечалась в двух населенных пунктах Эвенкийского района Красноярского края и девяти населенных пунктах Иркутской области. Несмотря на сокращающееся количество пожаров в результате незначительных осадков и активных работ по тушению, западные районы Республики Саха (Якутия) продолжают оставаться в зоне распространения дымовых шлейфов", - говорится в сообщении.

В России действуют 173 пожара на площади 256,8 тысяч га. В Якутия площадь пожаров составляет 1,3 тыс. га, Бурятии - 2,1 тыс. га, Красноярском крае - 132,6 тыс. га, в Иркутской области - 112,5 тыс. га. На тушении лесных пожаров привлечены более 3,5 тыс. человек, 389 единиц техники, 25 воздушных судов.