Медики выписали двух пострадавших при взрывах на полигоне возле Каменки

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Двое пострадавших при взрывах на военном арсенале возле деревни Каменка Ачинского района Красноярского края выписаны из больницы, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Из стационара выписались двое. В стационарах сейчас шесть человек", - сказал собеседник агентства.

По данным на среду, в больницах Красноярска и Ачинска находились восемь человек. Большинство из пострадавших лечатся амбулаторно.

Первые взрывы и пожар произошли на военном складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб, еще 14 пострадали. Из населенных пунктов и нескольких микрорайонов Ачинска, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, были эвакуированы более 16 тыс. человек.

Повторные взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Тогда пострадали 25 человек.