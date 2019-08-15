Ростех к 1 ноября построит дома для 60 семей, пострадавших от паводков в Приангарье

Ростех собрал около 1 млрд рублей на строительство поселка для людей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Это личные средства генерального директора госкорпорации Сергея Чемезова и работников предприятий Ростеха, выразивших желание помочь жителям Иркутской области. Также помощь оказали члены землячества "Байкал", которое возглавляет Чемезов.

ИРКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" к 1 ноября завершит строительство первых домов для 60 семей, пострадавших от наводнения в городе Черемхово Иркутской области, сообщается в четверг на сайте регионального Законодательного собрания.

"Управляющий директор по контролю за строительством государственной корпорации "Ростех" Елена Сиэрра поставила организациям, которые планируют стать подрядчиками, задачу - к 1 ноября полностью завершить строительство жилья для 60 семей с внутренней отделкой и подключением к сетям", - говорится в сообщении.

Представители госкорпорации будут контролировать ход работ в соответствии с четким графиком строительства с задачами на каждый день. Сиэрра также призвала активных граждан подключиться к контролю качества строительства и сообщать обо всех нарушениях и недостатках.

"Руководство города идет навстречу во всех вопросах: в сжатые сроки подготовлена вся необходимая документация и строительная площадка, которая расположена почти в центре города. Здесь есть свои строительные компании, предприятия, производящие стройматериалы. Заказчик работ Ростех и депутаты, которые также будут контролировать процесс, заинтересованы в том, чтобы строительство было осуществлено в кратчайшие сроки", - цитирует пресс-служба председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола.

Земельные участки для строительства жилья и социальных объектов уже поставлены на кадастровый учет, соответствующие изменения внесены в генплан и правила землепользования города. Проекты социальных объектов, школы и детского сада будут подготовлены за зиму. Их строительство начнется в следующем году. Сергей Сокол уточил, что, поскольку проект Ростеха по строительству коттеджного поселка полностью благотворительный, семьи, переехавшие в Черемхово, сохранят свои жилищные сертификаты и право на приобретение на них жилья в любых муниципальных образованиях.