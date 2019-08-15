Ростех к 1 ноября построит дома для 60 семей, пострадавших от паводков в Приангарье

ИРКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" к 1 ноября завершит строительство первых домов для 60 семей, пострадавших от наводнения в городе Черемхово Иркутской области, сообщается в четверг на сайте регионального Законодательного собрания.
Ростех собрал около 1 млрд рублей на строительство поселка для людей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Это личные средства генерального директора госкорпорации Сергея Чемезова и работников предприятий Ростеха, выразивших желание помочь жителям Иркутской области. Также помощь оказали члены землячества "Байкал", которое возглавляет Чемезов.
"Управляющий директор по контролю за строительством государственной корпорации "Ростех" Елена Сиэрра поставила организациям, которые планируют стать подрядчиками, задачу - к 1 ноября полностью завершить строительство жилья для 60 семей с внутренней отделкой и подключением к сетям", - говорится в сообщении.
Представители госкорпорации будут контролировать ход работ в соответствии с четким графиком строительства с задачами на каждый день. Сиэрра также призвала активных граждан подключиться к контролю качества строительства и сообщать обо всех нарушениях и недостатках.
"Руководство города идет навстречу во всех вопросах: в сжатые сроки подготовлена вся необходимая документация и строительная площадка, которая расположена почти в центре города. Здесь есть свои строительные компании, предприятия, производящие стройматериалы. Заказчик работ Ростех и депутаты, которые также будут контролировать процесс, заинтересованы в том, чтобы строительство было осуществлено в кратчайшие сроки", - цитирует пресс-служба председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола.
Земельные участки для строительства жилья и социальных объектов уже поставлены на кадастровый учет, соответствующие изменения внесены в генплан и правила землепользования города. Проекты социальных объектов, школы и детского сада будут подготовлены за зиму. Их строительство начнется в следующем году. Сергей Сокол уточил, что, поскольку проект Ростеха по строительству коттеджного поселка полностью благотворительный, семьи, переехавшие в Черемхово, сохранят свои жилищные сертификаты и право на приобретение на них жилья в любых муниципальных образованиях.