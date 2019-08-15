Мэрия Новосибирска планирует передать в концессию регулирование транспортных потоков

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска до конца 2019 года завершит разработку концессии по передаче инвестору системы интеллектуального регулирования транспортных потоков на гостевых маршрутах города, разработанных к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, а также на других магистралях. Об этом ТАСС сообщил в четверг начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

"Мэрия в лице профильного департамента транспорта готовит концессию по гостевым маршрутам и по всему городу Новосибирску, речь идет о регулировании транспортных потоков. Сейчас у нас несколько достаточно интересных предложений - рассматривать этот вопрос комплексно: не только как регулирование транспортных потоков, но и как создание систем парковок и "умного освещения", - сказал он.

Глава департамента рассчитывает, что интеллектуальные системы, которые регулируют транспортные потоки, помогут Новосибирску улучшить ситуацию с пробками. Для этого на дорогах города будут устанавливать системы контроллеров, а также "умные светофоры", которые могут оценивать обстановку на дорогах и переключаться в зависимости от интенсивности движения.

"Сейчас есть несколько подходов к разработке концессии. Такая система стоит достаточно больших денег, точно более 1 млрд рублей. Для бюджета это была бы очень большая нагрузка, поэтому мы прорабатываем финансовые схемы для того, чтобы это все реализовать с участием инвесторов. Чтобы привлечь инвестора, система должна быть в идеале самоокупаемой, но если не получится самоокупаемой, то хотя бы частично окупаемой", - пояснил собеседник агентства.

По словам Люлько, мэрия Новосибирска планирует разработать концессию в 2019 году. Реализовать проект по оптимизации транспортных потоков по концессии власти планируют к 2023 году, когда в городе пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. В настоящее время интерес к проекту проявили две компании - "СофтЛайн" и "Ситроникс". "СофтЛайн" ранее уже реализовала проект регулирования транспортных потоков на улице Станционная, ведущей из города в аэропорт Толмачево. Компания "Ситроникс" планирует осенью 2019 года за счет собственных средств внедрить в Новосибирске пилотный проект интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на площади Труда и площади Энергетиков.

К молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года в Новосибирске сделают шесть гостевых маршрутов в разных районах города, они будут включать въезды и выезды из города, центральные улицы Новосибирска, места массового пребывания.