В Красноярском крае не зафиксировали фактов гибели крупных животных от лесных пожаров

Лесные пожары действуют на севере Красноярского края с конца июня. По данным краевого лесопожарного центра на 13:00 (09:00 мск), в регионе горит почти 970 тыс. га леса. В основном эти пожары действуют в зоне контроля - на труднодоступных территориях, где их тушат только при угрозе населенным пунктам или объектам экономики.

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Фактов гибели или травмирования крупных животных в результате лесных пожаров в Красноярском крае не зарегистрировано, сообщил в четверг журналистам представитель регионального охотнадзора Николай Мальцев.

"Официальных случаев гибели [крупных животных] или увечий в результате пожаров у нес не зарегистрировано", - сказал Мальцев.

Как пояснил заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета (СФУ) Александр Савченко, крупные животные уходят от пожаров и не гибнут в них за исключением случаев, когда оказываются в кольце огня.

"Животные обитают в тех условиях, когда пожары - это естественная часть их жизни. <...> В тайге пожар идет избирательно, выборочно. Есть участки, которые огонь обходит, а еще поймы ручьев, рек, болот", - сказал Савченко. Он добавил, что мелким животным во время пожаров приходится сложнее, но "численность мелких мышевидных очень быстро восстанавливается, и огонь не идет сплошной стеной".

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы краевого Минлесхоза, причины лесных пожаров носят природный характер, так как на севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов тепла, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.