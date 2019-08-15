Гражданку США оштрафовали за нарушение режима в районе подземных пожаров в Киселевске

"Она прибыла в Киселевск по туристической визе, а [фактически] занималась журналисткой деятельностью, говорила, что снимает документальный фильм, брала интервью. [В отношении нее был] составлен административный протокол по [признакам административного правонарушения, предусмотренного] ч. 2 ст. 18.2 КоАП РФ ("Нарушение пограничного режима в пограничной зоне"). Материалы были рассмотрены в Киселевском городском суде, ей был назначен штраф в размере 2 тыс. рублей, выдворение в качестве меры наказания не использовалось", - рассказал собеседник агентства.

КЕМЕРОВО, 15 августа. /ТАСС/. Городской суд Киселевска привлек к административной ответственности гражданку США, которая прибыла в шахтерский город по туристической визе и вела журналистское расследование в районе подземных пожаров на месте заброшенных горных выработок. Ей назначен штраф в размере 2 тыс. рублей, сообщил ТАСС во четверг источник в правоохранительных органах региона.

Деятельностью иностранной гражданки в Киселевске местные правоохранительные органы заинтересовались после сообщения мэра города Максима Шкарабейникова. Он увидел журналистку во время личной встречи с жителями улицы Парниковой в районе, где продолжаются подземные пожары, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Киселевска.

"Главой муниципального образования в отдел МВД России по г. Киселевску было направлено информационное письмо о нахождении иностранной гражданки на территории города, а также [требование] в рамках компетенции МВД дать правовую оценку нахождения и действиям иностранного журналиста на территории города", - рассказали в пресс-службе.

Подземные пожары начались в одном из районов шахтерского города Киселевска, где проживают 95 тыс. человек, в конце мая. Жители предположили, что причиной горения могут стать тлеющие подземные выработки законсервированной шахты, и потребовали от властей расселить их с опасной территории. Чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам города, группа местных жителей опубликовала открытое письмо премьер-министру Канады Джастину Трюдо, в котором просит предоставить им убежище в связи неблагоприятной экологической обстановкой.

В середине июля губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с жителями Киселевска и поручил местным властям параллельно с ликвидацией подземных пожаров проработать вопрос переселения граждан с опасной территории законсервированных угольных предприятий. По предварительным оценкам, в новом жилье нуждается 71 семья. Как заверил глава региона, подземное горение будет ликвидировано не позднее начала сентября текущего года.