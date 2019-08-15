В Приангарье выдали 470 сертификатов на жилье взамен утраченного при наводнении

ИРКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Власти выдали 470 сертификатов на получение жилья взамен утраченного во время наводнения в Иркутской области. Всего, по состоянию на утро 15 августа, поступило 2 тыс. 447 пакетов документов на получение свидетельств, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"По данным на утро 15 августа, от пострадавших от наводнения поступило 2447 пакетов документов на получение свидетельств [на жилье взамен утраченного во время стихийного бедствия]. На данный момент уже выдано 470 документов", - приводятся в сообщении слова министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова. Уточняется, что общая стоимость пяти объектов недвижимости, по которым выплаты уже прошли, составляет 15 млн рублей.

Жилье приобрели пять семей, все они из Тулуна, наиболее пострадавшего от двух волн паводков. Четыре семьи приобрели недвижимость в своем городе, одна семья решила переехать в деревню Усть-Куда Иркутского района.

Ранее сообщалось, что люди, утратившие жилье в результате стихийного бедствия, могут получить сертификат на жилье, выбрав, оставаться им в своем городе, перебраться на другую территорию в области или уехать в другой регион России.

Тулун наиболее пострадал от волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров и в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.