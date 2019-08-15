"Единая Россия" откроет в Иркутске первый учебный центр для волонтеров-спасателей

"Мы договорились с МЧС России, что на территории регионов, которые наиболее подвержены возникновению чрезвычайных ситуаций, будут открыты учебные центры для волонтеров. Исходя из опыта Иркутской области, первый учебный центр будет открыт именно здесь", - приводит пресс-служба слова секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Первый учебный центр "Единой России" для подготовки добровольцев, которые смогут оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях, будет открыт в Иркутске. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии.

По его словам, добровольцы сыграли важную роль при ликвидации последствий паводка в Иркутской области. При этом Турчак подчеркнул, что "Единая Россия" всегда оказывала поддержку волонтерам и будет это делать в будущем.

Он также отметил, что единороссы возьмут на контроль ситуацию с трудоустройством педагогов школы №20 Тулуна, которая сильно пострадала при наводнении.

"После первого наводнения была готовность ремонтировать здание школы и партия хотела оказать поддержку в этом вопросе. Когда пришел второй потоп, эксперты дали оценку, что школу восстанавливать смысла нет, надо строить новую. Решение по строительству новой школы принято, до директора и жителей эта информация будет доведена. Все дети перераспределены по другим школам, по партийному проекту выделяются три школьных автобуса", - подчеркнул Турчак.