Мэрия Новосибирска проведет реконструкцию и расширение загруженных дорог из пригорода

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска проведет до конца 2019 года реконструкцию дорожной сети города стоимостью 1 млрд рублей с расширением и увеличением количества полос на загруженных автомобильных трассах, соединяющих центр города с быстрорастущими окраинными микрорайонами. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе мэрии города.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланировано реконструировать 15 дорожных объектов площадью около 437 тыс. кв. м. Общая сумма составит 1,015 млрд рублей", - сказали в мэрии.

Реконструкция, в частности, затронет улицы Гребенщекова, Фадеева и Кедровую, которые соединяют с центром города микрорайоны "Родники" и "Стрижи". Население только микрорайона "Стрижи" за последние годы выросло втрое, и существующая дорожная сеть не справляется с нагрузками. Расширение дороги поможет снять загруженность в час пик и решить проблему автомобильных пробок.

Кроме того, реконструкция затронет другие магистрали Новосибирска, в том числе улицы в центре города.

За счет нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) к концу 2024 года планируется отремонтировать более 45 тыс. км региональных дорог и 30 тыс. км улиц в городах.