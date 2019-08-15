Ремонт последней не восстановленной котельной Тулуна завершат к декабрю

ИРКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы в последней, оставшейся не восстановленной после наводнения в Иркутской области, котельной в городе Тулуне завершат к декабрю, сообщила в четверг пресс-служба вице-премьера РФ, главы правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталия Мутко.

"По данным отдела энергетики Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, в Тулуне остаются выведенными из работы две котельные. Это котельная "Городская", которая в летний период не задействуется, и котельная №2 "Ул. Ленина, 33", где в настоящее время проходят работы по замене технологического оборудования, которые закончатся к декабрю текущего года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас в городе задействованы четыре котельные.

Город Тулун наиболее пострадал от волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров и в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.