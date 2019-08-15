Объем выданных в Сибири ипотечных кредитов сократился в первом полугодии на 7%

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Объем выданных в Сибирском федеральном округе (СФО) ипотечных кредитов сократился в первом полугодии 2019 года до 132 млн рублей - на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба Сибирского главного управления ЦБ РФ.

"В первом полугодии 2019 года объем ипотечного кредитования снизился относительно аналогичного периода 2018 года. Сибиряки получили около 73 тысяч ипотечных кредитов на сумму 132 млрд руб. Это на 17% ниже уровня того же периода 2018 года в количественном и на 7% - в денежном выражении. Ослаблению спроса на ипотечные кредиты способствовало повышение ставок", - говорится в сообщении. По данным управления, средняя ипотечная ставка в СФО в июне 2018 составляла 9,5%, в июне 2019 - 10,3%.

Как сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС директор управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Сибирского банка ПАО "Сбербанк" Мария Ромчанова, Сбербанк фиксирует 20-процентное снижение объемов выданной ипотеки в Сибири в первом полугодии текущего года.

"То, что касается объемов выдачи ипотечных кредитов, то с начала 2019 года мы выдали ипотеки по Сибирскому банку на более чем 52 млрд рублей, и если посмотреть конкретно Новосибирск, то это 12 млрд рублей. <...> Если мы посмотрим по объемам, то в целом у нас есть снижение по объемам на 20% к аналогичному периоду 2018 года", - сказала Ромчанова.

Ромчанова объясняет такую динамику переходом отрасли на эскроу-счета, в связи с чем клиенты меняют свое поведение на рынке, обращая внимание на вторичный рынок недвижимости. Среди других факторов - рост цен на недвижимость и рост процентной ставки при отсутствии роста доходов населения.

Как сообщил в пресс-центре ТАСС вице-президент, управляющий розничным филиалом ВТБ в Новосибирской области Станислав Могильников, для Новосибирска в настоящий момент складываются факторы, которые могут привести к снижению ставки. Это, в свою очередь, приведет к росту спроса и изменению ценообразования, в связи с чем можно прогнозировать рост ипотечного кредитования. По словам Могильникова, ВТБ выдал в первом полугодии 2019 года в Новосибирске ипотечных кредитов на 12 млрд рублей. При этом рост в суммах составил 30% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в физическом объеме, в сделках, рост составил 21%.