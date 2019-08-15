Расследование убийства младенца в Красноярске поставлено на контроль в СК России

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства расследование убийства ребенка в Красноярске. Об этом в четверг говорится в официальном сообщении регионального управления Следственного комитета.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства уголовное дело об убийстве в Красноярске четырехмесячного ребенка", - говорится в сообщении.

В четверг возле одного из общежитий в Ленинском районе Красноярска был обнаружен труп четырехмесячной девочки. По версии следствия, ребенка сбросили с высоты. На причастность к убийству проверяется 44-летний отец ребенка. По факту убийства возбужденно уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ.