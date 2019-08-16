В фундаменте монастыря в Енисейске обнаружили камень с надписью XVII века

ЕНИСЕЙСК /Красноярский край/, 16 августа. /ТАСС/. Камень с надписью на русском языке, которая датируется XVII веком, обнаружили в фундаменте Спасского монастыря в старейшем городе Восточной Сибири Енисейске, что расположен на севере Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель Енисейской археологической экспедиции Леонид Галухин.

Масштабные раскопки в Енисейске, бывшим ранее "белым пятном" для археологической науки, начались в 2013 году в ходе подготовки к празднованию 400-летия города. За несколько лет раскопок сделано немало открытий, ученые нашли остатки стен острога, мостовой, огромное количество артефактов. Площадь раскопок составила более 25 тыс. кв. м.

"На Спасском монастыре обнажили часть фундамента, и один из бутовых камней фундамента оказался надгробием XVII века с надписью на русском языке того времени. Расшифровали, оказалось, что написано: "Иван Стефанов Зябликов, родом Костромитин", - сказал Галухин.

По его словам, в таможенных книгах Русского государства того периода удалось найти упоминания об этом Зябликове. "Это костромской купец, действовал в 40-60 годы XVII века, торговал пушниной, рыбой, скотом. Видимо, много жертвовал на храм, поэтому его, предположительно, в конце XVII века похоронили в стенах монастыря. В XVIII веке здесь ставили каменный храм, видимо, погост к тому времени пришел в запустение, и камни с него попали в фундамент", - отметил ученый.

Находки надписей в Енисейске очень редки. Так, в 2016 году археологи нашли в Енисейске небольшой кусок с бересты с надписью.

Енисейск был основан в 1619 году, в XVII веке он был административным и экономическим центром Восточной Сибири, через город проходили основные торговые пути, маршруты экспедиций первопроходцев. Город входит в список из 41 исторического поселения России. Енисейск - единственный населенный пункт Красноярского края, сохранивший планировку и основной фонд исторической застройки рубежа XIX и XX веков. В начале августа прошло широкомасштабное празднование 400-летия основания города.