Новосибирский суд продлил на три месяца домашний арест замглавы клиники Мешалкина

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил до 19 ноября срок домашнего ареста заместителю директора Новосибирского НИИ патологии кровообращения (клиники Мешалкина), члену-корреспонденту РАН Евгению Покушалову, обвиняемому в хищении не менее 1,3 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил продлить срок домашнего ареста на 3 месяца, то есть до 19 ноября 2019 года", - сказала судья.

Покушалов был арестован в феврале по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, но через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники. Уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривает суд.

Экс-директор клиники Александр Караськов был задержан вместе с супругой Ириной Бойцовой в начале июня, позже они были арестованы по подозрению в хищении не менее 1,3 млрд рублей. Академик, руководивший клиникой 20 лет, 17 мая уволился с поста директора по собственному желанию. Он также покинул пост депутата законодательного собрания Новосибирской области из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал в декларации наличие загородного дома.

НИИ патологии кровообращения создан в конце 1950-х годов. Он является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце.