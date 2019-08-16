Движение на Чуйском тракте на Алтае затруднено из-за схода селя

БАРНАУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Движение на федеральной трассе "Чуйский тракт" затруднено из-за схода селя после сильных дождей. В районе 710-714 км федеральной трассы произошло размытие земляного полотна и обочины, к проезжей части подходит вода возле населенного пункта Чуйозы, сообщается в пятницу на сайте ФКУ Упрдор "Алтай".

"По Чуйскому тракту в Республике Алтай затруднено движение транспорта <...> утром 16 августа зафиксирован сход селей неподалеку от села Иня. Далее по направлению к границе с Монголией, в районе 710-714 км, произошло размытие земляного полотна и обочины. К проезжей части подходит вода возле населенного пункта Чуйозы", - говорится в сообщении.

На расчистке дороги от камней и грязи работают восемь единиц техники, еще две бригады задействованы на участках в зоне подтопления. Их задача - предотвратить разрушение дорожного полотна. "Безопасный проезд будет обеспечен в ближайшие часы", - уточнили в ведомстве.

"Неблагоприятные погодные условия сохраняются, обстановка остается сложной на значительном участке Чуйского тракта - от Чике-Тамана до Чаган-Узуна", - сообщает дорожная служба.

Чуйский тракт - федеральная трасса, проходящая от Новосибирской области до границы с Монголией. Его общая протяженность - около 968 км, 540 из которых проходят по территории Республики Алтай. Это главная туристическая автомагистраль Алтая, по которой ежегодно проезжают миллионы туристов. В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список десяти самых красивых автодорог мира.