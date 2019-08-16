Пилотный проект по развитию автотуризма объединил муниципалитеты в пяти регионах Сибири

ОМСК, 16 августа. /ТАСС/. Пилотный проект по развитию автотуризма "Сибирский тракт" реализуется в Омской области, Забайкальском крае, Республике Бурятия, Тюменской и Новосибирской областях. Как сообщила в пятницу пресс-служба правительства Омской области, в проект уже вошли 19 муниципальных образований из этих регионов.

"Межрегиональный проект "Сибирский тракт" направлен на формирование единого туристского пространства, включающего артефакты старого Московско-Сибирского тракта и современные автомагистрали. Проект заключается в создании единой системы культурно-туристической среды, насыщенной сервисами вдоль Сибирского тракта. По инициативе Омской области он вошел в план реализации Стратегии развития туризма в РФ на период до 2020 года. В настоящий момент к нему присоединились 19 муниципальных образований Омской, Тюменской и Новосибирской областей, Забайкальского края и Республики Бурятия", - говорится в сообщении.

По словам президента общенациональной ассоциации автомототуризма, руководителя рабочей группы по развитию автотуризма в России при экспертном совете комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергея Лобарева, реализация этого проекта может дать толчок в развитии путешествий на машинах в России. "Нас [автолюбителей] более 40 млн. За рубежом автотуризм дает более трети доходов от всего туризма. У нас же это какие-то копейки", - приводит слова Лобарева пресс-служба.

Он добавил, что для этого регионам необходимо развивать соответствующую инфраструктуру. "Пока это какие-то теневые автокемпинги и гостиницы. Бизнес, к сожалению, не вкладывает деньги. Так как это пилотный проект Ростуризма, я думаю, мы сможем добиться финансирования и привлечь к этой работе предпринимателей", - сказал президент ассоциации.

Заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова отметила, что сибирскому региону есть что показать туристам. "Например, у нас масса национальных деревень - латыши, немцы, казахи, татары, финское поселение - это очень интересно, в этих деревнях сохранились те народные устои и традиции, которые были [на момент переселения]", - приводит пресс-служба ее слова.

Сибирский тракт был создан в середине XIX века и связывал европейскую часть страны с Дальним Востоком, где доходил до границы с Китаем. Это уникальный памятник истории и дорожного строительства, который сыграл важную роль в экономической, социальной, политической истории России. Заселение и освоение Сибири стало возможным благодаря существованию этой дороги.