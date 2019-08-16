Ученые России и КНДР будут вести совместные исследования в онкологии и биомедицине

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Ученые Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и КНДР подписали договор о сотрудничестве в сфере биомедицины, а также в области диагностики рака и изучения вируса клещевого энцефалита. Об этом в пятницу сообщило издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Ученые СО РАН и Академии медицинских наук КНДР подписали договор о сотрудничестве в сфере биомедицины. Биологи планируют обмен опытом, совместные научные работы и практику молодых специалистов на базе Сибирского отделения РАН по разным направлениям, в частности - диагностике рака и изучению вируса клещевого энцефалита", - говорится в сообщении.

По словам руководителя научного направления фундаментальных и клинических исследований НИИ терапии и профилактической медицины - филиала Института цитологии и генетики СО РАН академика Михаила Воеводы, сибирские и северокорейские ученые уже имеют опыт сотрудничества в сфере прикладной медицины.

"(Специалисты из КНДР) сейчас работают в самых современных областях биомедицинской науки, таких как создание новых вакцин, новые методы диагностики заболеваний, в частности онкологических. Несмотря на трудности с научно-технологическим обменом, которые есть у Северной Кореи, ее граждане могут учиться и работать в восточноазиатских странах, прежде всего Китае, Вьетнаме, Малайзии, где уровень исследований очень хороший", - сказал ученый, слова которого приводят в сообщении.

По словам представителя делегации КНДР Ко Кван Зина, академия планирует отправить сотрудников в Институт молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ) СО РАН, где они будут заниматься совместными исследованиями микроРНК для диагностики рака.

"Также мы с удовольствием отправим одного-двух молодых специалистов в НИИ молекулярной биологии и биофизики. Некоторые исследования, которые они проводят, сходны с тематикой нашего Института фармакологии, поэтому я думаю организовать между ними контакт. Особенно нас интересует диагностика онкологии на молекулярном уровне", - приводят в сообщении слова северокорейского ученого.