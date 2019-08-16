Школьников семи муниципалитетов Кузбасса оставили без бесплатных учебников

КЕМЕРОВО, 16 августа. /ТАСС/. Школьников семи муниципальных образований Кемеровской области не обеспечили бесплатными учебниками, сообщили в пятницу в региональном исполнительном комитете Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Нарушения законодательства в сфере образования, обязывающего образовательные организации обеспечить учащихся бесплатными учебниками, установлены прокурорами городов Белово, Новокузнецка, Прокопьевска, Топки, Беловского и Яшкинского районов, а также Юргинским межрайонным прокурором", - говорится в сообщении.

В прокуратуру Кемеровской области, попросив проверить, выполняются ли обязательства по 100% обеспечению школ бесплатными учебниками, активисты ОНФ обратились после жалоб родителей, которые приобретали учебники за свой счет, а также публикаций в СМИ о проблемах с бесплатными учебными пособиями.

После проверки главам муниципальных образований и руководителям органов управления образованием внесли представления. Из областного бюджета на приобретение учебников дополнительно выделили 1,5 млн рублей.