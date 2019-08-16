Выплаты из бюджета Иркутской области начались за поврежденные от паводка сельхозугодья

"Жителям Иркутской области, чьи сельхозугодья пострадали от паводка, начали выплачивать компенсации из областного бюджета. Компенсации получили 105 жителей Тулунского и Нижнеудинского районов, у которых в результате паводка погибли посевы сельскохозяйственных культур. Общая сумма выплат составила 5,1 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

ИРКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Жители Иркутской области начали получать компенсации из регионального бюджета за поврежденные от паводка сельскохозяйственные угодья, уже выплачено более 5 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора.

Компенсацию получили жители области, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью для личных нужд на дачных участках и на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Уже готовы документы на выплаты еще 163 жителям региона, люди получат деньги на следующей неделе, сообщили в пресс-службе.

В пострадавших от паводка районах продолжается оценка ущерба, ее проводят специально созданные районные комиссии. Оформлять документы помогают специалисты Министерства сельского хозяйства Иркутской области и сотрудники администраций муниципальных образований, не пострадавших от паводков. В Нижнеудинском районе от местных жителей принято более 1,7 тыс. заявлений на оценку ущерба, в городе Тулуне - 2,2 тыс. заявлений.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, погибли 25 человек, шесть человек пропали без вести. В первую волну паводка более чем в 100 населенных пунктах было подтоплено почти 11 тыс. домов, в которых жили более 40 тыс. человек, во вторую волну - около 2 тыс. домов в почти 60 населенных пунктах (более 5 тыс. жильцов). По последним данным, пострадавшим выплачено уже более 2,3 млрд рублей компенсаций.

Губернатор Иркутской области Сергея Левченко в июле подписал указ о выплатах из регионального бюджета в связи с ущербом, нанесенным дачам и личным подсобным хозяйствам местных жителей, их садам и огородам. Документом установлены размеры компенсаций за погибшие посевы, посадки многолетних насаждений, гибель сельскохозяйственных животных, птиц, пчел, утрату построек для содержания животных. За утрату сельхозинвентаря, парников и кормов для животных установлена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей.