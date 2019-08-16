В Новосибирской области создадут откормочные площадки для поддержки фермерских хозяйств

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют на базе крупных предприятий в различных районах региона организовать до семи площадок по откорму молодняка, услугами которых смогут пользоваться фермеры. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель губернатора по развитию сельских территорий Вячеслав Ярманов.

"Отдельным фермерам зачастую сложно самостоятельно организовать весь цикл производства, полностью оснастить его необходимой техникой и квалифицированными специалистами. Выход из этой ситуации мы видим в создании откормочных площадок на базе крупных предприятий-интеграторов. Создание площадок по откорму молодняка, по нашему мнению, - резерв для наращивания объемов производства мяса говядины в регионе", - сказал Ярманов.

Разместить площадки целесообразно в каждой из природно-климатических зон, в достаточно отдаленных от областного центра районах региона, отметил он. По словам Ярманова, власти планируют создать от 3 до 5-7 таких площадок. Приступить к реализации проекта планируется в конце 2019 года. "Это Здвинский, Барабинский, Куйбышевский районы, рассматриваем и центр, и южные районы области. Учитывается ряд факторов, в том числе, кормовая база и земельные ресурсы", - уточнил он.

Предполагается, что по соглашению с предприятиями-интеграторами фермеры смогут получить ветеринарное сопровождение. Услуги таких предприятий для малых форм хозяйствования будут субсидировать из регионального бюджета.

В пресс-службе регионального Минсельхоза ТАСС пояснили, мощность каждой площадки будет составлять не менее 5 тыс. голов единовременного содержания, на них также будут предусмотрены пункты убоя и цеха переработки. "Крупные торговые сети Новосибирской области готовы заключать контракты на поставку качественного мяса говядины напрямую с производителем при условии обеспечения им ритмичных поставок в течение всего календарного года. Заключение годовых контрактов с торговыми сетями позволит эффективно планировать организацию производства. В этой связи планируется создавать откормочные площадки", - добавили в министерстве.

В настоящее время, по данным Минсельхоза Новосибирской области, регион обеспечивает внутреннюю потребность в говядине на 65%. В области мясным скотоводством занимаются более 240 сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Поголовье крупного рогатого скота мясного направления в настоящее время насчитывает более 40 тыс. голов, за год рост составил 113%.