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Около 5 тыс. свиней погибли на ферме в Кузбассе из-за сбоя вентиляции

По данным источника ТАСС, к сбою привел пожар на трансформаторной подстанции

КЕМЕРОВО, 16 августа. /ТАСС/. Пожар на подстанции в Новокузнецком районе Кемеровской области привел к сбою в работе вентиляции на ферме, из-за чего там погибли около 5 тыс. свиней. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На трансформаторной подстанции был пожар, подстанция не запитывала населенный пункт. Электроснабжение от нее шло только на свиноферму. В итоге собственник, видимо, не обеспечил работу вентиляционной системы, свиньи погибли, около 5 тыс. голов", - сказал собеседник агентства.

По официальным данным ГУ МЧС по региону, сигнал о пожаре на трансформаторной подстанции в поселке Чистогорский поступил в пятницу утром. Пожар ликвидировали 13 человек и 4 единицы техники. Обгорел трансформатор на площади 10 квадратных метров и 60 метров кабеля. Предварительная причина пожара - нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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