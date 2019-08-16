Восстановление транспортной инфраструктуры в Иркутской области обойдется в 1,6 млрд рублей

ТАСС, 16 августа. Общая стоимость работ по восстановлению транспортной инфраструктуры в Иркутской области, поврежденной от паводков, составляет 1,6 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщило правительство региона.

"Общая стоимость работ, необходимых для восстановления транспортной инфраструктуры на региональных и местных дорогах, поврежденных в результате июньского паводка, оценивается в 1 млрд 653 млн рублей", - говорится в сообщении.

В текущем году из федерального бюджета на восстановление инфраструктуры будет выделено около 500 млн рублей, в 2020 и 2021 годах предварительно запланировано выделить 500 и 600 млн соответственно.

На затопленных участках дорог проложены мосты - на 13 участках движение осуществляется без ограничений, на девяти участках обеспечен объезд или введено ограничение по нагрузкам на сделанные мосты. Всего проезд обеспечен на 47 участках, поврежденных от затопления. Повреждено 11 пешеходных мостов, на восстановление которых потребуется около 17 млн рублей.