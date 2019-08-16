В Новосибирске в 2019 году обследовали бесконтактным методом 500 км тепловых труб

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) обследовали в этом году более 500 км труб теплоснабжения методом неразрушающего контроля, исключающего земляные работы и контакт с трубами. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба СГК.

"В этом году расширена программа неразрушающего контроля состояния теплосетевого комплекса - таким образом обследовано более 500 км труб", - говорится в сообщении.

Как поясняют в СГК, метод позволяет удаленно найти место утечки или утончение стенки трубы, произошедшее из-за коррозии. Сотрудники находят трубу под землей специальным трассопоисковым прибором, улавливающим электромагнитные импульсы, а затем устанавливают на доступных концах участка (в подвалах домов, люках) корреляционный течеискатель, который с помощью виброакустических датчиков фиксирует идущие по трубам звуковые сигналы и позволяет вычислить место дефекта. Если труба недоступна, используется акустический течеискатель, находящий течь по вибрации и звуковым волнам, исходящим от воды.

Кроме того, для облегчения удаленной диагностики в городе прокладываются "умные" трубы, в которые изначально встроена система оперативно-диспетчерского контроля. Их в этом году положили вместо старых труб на трех участках магистральных тепловых сетей в Новосибирске - на улицах Мира, Обской и Фабричной.

В целом в этом году в Новосибирске перекладывают 12 крупных участков теплосетей протяженностью более 5 км. Как пояснили в СГК, работы такого масштаба проводятся в городе впервые за последние годы.