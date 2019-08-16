{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП в Кузбассе

По предварительным данным, столкнулись три автомобиля

ТАСС, 16 августа. Три человека погибли, еще трое получили травмы в ДТП в Кемеровской области. Об этом сообщается в пятницу на сайте ГУ МВД по региону.

"ДТП произошло на 26-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. По предварительной информации, столкновение трех автомобилей - Toyota, Kia и Chevrolet - произошло из-за нарушения ПДД водителем Kia, который выехал на встречную полосу. В результате ДТП три человека погибли - двое мужчин и женщина, еще трое - две женщины и мужчина - доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Беловский". Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияКемеровская область
В Кузбассе горняков вывели из шахты "Таштагольская" после небольшого землетрясения
Магнитуда зарегистрированного сейсмического события составила 3,1
Читать полностью