Три человека погибли и трое пострадали в ДТП в Кузбассе

ТАСС, 16 августа. Три человека погибли, еще трое получили травмы в ДТП в Кемеровской области. Об этом сообщается в пятницу на сайте ГУ МВД по региону.

"ДТП произошло на 26-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. По предварительной информации, столкновение трех автомобилей - Toyota, Kia и Chevrolet - произошло из-за нарушения ПДД водителем Kia, который выехал на встречную полосу. В результате ДТП три человека погибли - двое мужчин и женщина, еще трое - две женщины и мужчина - доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Беловский". Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.