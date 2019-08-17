На развитие мясоперерабатывающих предприятий Алтайского края направят более 500 млн рублей

БАРНАУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Частные инвесторы направят в 2019 году на строительство и ремонт мясоперерабатывающих предприятий в Алтайском крае более 500 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

"В текущем году запланирована реализация 21 проекта по строительству новых, реконструкции и модернизации действующих мясоперерабатывающих предприятий, из них четыре проекта - переходящих с предыдущего года. В общей сложности на эти цели в 2019 году будет направлено более 500 млн рублей", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что речь о частных инвестициях.

В ведомстве отметили, что переработкой мяса в Алтайском крае занимаются пять мясокомбинатов, 101 хладобойня (33 из них - переработкой мясного сырья), 175 мясоперерабатывающих предприятий. "Индекс переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции за первое полугодие 2019 года составил 108,1%, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - уточнили в пресс-службе.

В структуре производства мяса и пищевых субпродуктов в Алтайском крае в первом полугодии 2019 года основную долю составляет мясо птицы - 66,8%, говядина -18,8%, свинина - 9,7%. "В структуре производства мясных изделий колбасные изделия составляют 16,3%, полуфабрикаты 68%, консервы 15,7%", - добавили в ведомстве.