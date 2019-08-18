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В Приморье 18 августа две реки выйдут из берегов из-за дождей

Как сообщили синоптики, выход из берегов Комиссаровки в Ханкайском районе и Мельгуновки в Хорольском районе приведет к обширным наводнениям

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Набирающий силу дождевой паводок в Приморском крае приведет в воскресенье к выходу из берегов рек Комиссаровка в Ханкайском районе и Мельгуновка в Хорольском районе с обширным наводнением. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Приморского управления гидрометеослужбы (УГМС).

"В связи с интенсивным развитием дождевого паводка 18 августа ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления на реках Комиссаровка (Ханкайский район), Мельгуновка (Хорольский район) с затоплением больших площадей сельхозугодий, участков дорог, подтоплением села Ильинка, угрозой низководным мостам", - говорится в предупреждении.

Минувшей ночью из берегов уже вышли три реки в Уссурийском городском округе, где в зону подтопления попал 21 дом (66 жителей) в населенных пунктах округа, а также две улицы и парк в самом городе. В администрации Уссурийского городского округа создано 30 комиссий по обследованию объектов, пострадавших от паводка.

В Приморском крае продолжается вызванный затяжными дождями паводок. Режим ЧС локального и муниципального уровня ввели власти Уссурийска, Лесозаводска и Октябрьского района Приморского края.

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